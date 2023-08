Mirki i Mirabelki, wyciągajcie te wagoniki i jedziemy tym pociągiem - nowa stronka z toastami ze #swiatwedlugkiepskich do zobaczenia na: https://pawelzet.github.io/toasty-kiepscy/ No to Enter Panie Ferdku! Dajcie znać co do dodania lub poprawy.