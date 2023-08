Przecież z tego co wszyscy pokazywali przed kontrofensywą oni jakiś czas przygotowywali się do tej obrony i tych linii jest kilka. Nawet gdyby faktycznie przełamali pierwszą linię to w sumie nie ma większego znaczenia. A pewnie niektórym w głowie pojawi się myśl "teraz ruscy wpadną w popłoch i po walce". Niestety ale to nie wygląda tak różowo.

Bez przewagi w powietrzu taka ofensywa to ogromne straty ludzkie a zyski niewielkie.