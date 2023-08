Nie tracimy, tylko zabijamy, nie pacjentów, tylko ofiar systemu, nie my, tylko państwo z gówna kartonu i dykty, bo to nie jest kwestia braku chętnych tylko kwestia takiego a nie innego ustalenia limitów specjalizacji. Nic by się nie stało gdyby na specjalizację przyjęli 2x tyle osób co teraz. Poziom by nie spadł, a byłoby 2x więcej specjalistów.