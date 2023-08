To śmierdzi. Mataczenie tego karolka to jedno ale bierność glin, otwarte "najlepiej będzie jak pan to zostawi", to że cała sprawa wydarzyła się tuż po jakimś mandacie i cyrki z oddawaniem samochodu do wyczyszczenia koledze sprawiają że myślę że to same gliny są odpowiedzialne. Lub minimum ktoś ważny kogo kryją. Nie robili by takich jazd dla jakiegoś kolegi karolka. Ktoś jest tu umaczany