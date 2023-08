Ja tylko przypomnę że jak GDKKiA robiła audyt przejść dla pieszych które mają pod "swoją opieką" pod kątem zgodności z przepisami (oznakowanie, bezpieczeństwo pieszych), to na ponad 600 tylko do 6 (sześciu) nie było uwag!

A te debile w rządzie pod publikę ustanowili w takich warunkach zrobili z pieszych "święte krowy", to że nie mamy "pogromu pieszych" zawdzięczamy tylko i wyłącznie kierującym samochodami.

Jak dla mnie wzorem przepisów w tej kwestii są Pokaż całość