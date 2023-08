Bezrobocie mamy jedno z najniższych, gdzie milion osób przyjeżdża bez języka i ma prace. Do tego bez papierów można wyjechać do UE i pracować jak się tylko chce. Ale to i tak mało, bo PiS ma za mały socjal XD Są ludzie którym groźbą ani prośbą nie pomożesz. Coś tam #!$%@?ą w artykule, ze po 89r ludziom nie pomogli i oni nie mogą sie dalej otrząsnąć XDD Piszą, że minimalna to tylko Pokaż całość