Tak, branża fitness w social media to jeden wielki rak, każdy mówi co innego, każdy próbuje coś sprzedać, ale w tym szambie można czasem znaleźć kilku sensowych ludzi z dużą wiedza którzy nic na siłę nie sprzedają i dużo dają od siebie.

Mimo to, można zbudować bardzo fajna sylwetkę bez sterydów razem z krata na brzuchu tylko trzeba na to poświęcić trochę czasu i trzymać dietę. No chyba że.chcesz być jak Pudzian Pokaż całość