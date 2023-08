SARS-CoV2 istnieje i może być groźny dla człowieka - to jest fakt.

Natomiast za to, do jakich rozmiarów rozkręcił się pandemiczny cyrk, łącznie ze szczepionkami, powinny polecieć głowy polityków i zarządów producentów szczepionek. A tymczasem istnieje gigantyczna grupa ludzi, która nie tylko wsiadła na tą karuzelę #!$%@? bez zadawania pytań, ale w dodatku teraz ich jeszcze broni.