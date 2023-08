Najgorsze jest jednak to, ze w Polsce (i nie tylko) nie ma tak naprawdę ciekawej alternatywy. Już w październiku będziesz miał do wyboru:

- PiS - czyli powtórka z rozrywki

- PO - czyli program nie lubimy PiSu

- Konfederacja - mamy program, ale większość to żart!

- Polska 2050 - ukryta opcja kościelna, nie wiadomo co co mu chodzi!

- Lewica - w większości zbiór hipokrytów i głupków

