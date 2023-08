PiS i jego wyborcy zachowują się jak małe, 3-letnie dzieci. Myślą, ze jak zamkną oczy, to nikt ich nie widzi. Jak nie zobaczą czegoś w swojej propagandowej tubie, to coś takiego nie istnieje. Jest to tak malostkowe, ze aż żałosne. Teoria o wszechświatach równoległych znajduje swoje potwierdzenie. Ci ludzie żyją w równoległej rzeczywistości, w świecie po drugiej stronie lustra. I nic ich nie przekona, ze biale jest białe, a czarne jest czarne.