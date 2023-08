"Kiedyś to było... tera to tylko chłopaki w rurkach i dziewczyny w tipsach. Człowiek kiedyś cieszył się, ze pracę miał i za darmo robił... " No i dlatego ten kraj wygląda jak wygląda. Lenistwo, bylejakość, robota dla roboty, zero optymalizacji - byle by odwalić i fajrant. Do tego małpka czy piwko i heja. Komusze myślenie.