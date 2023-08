O dziwo nawet ZSRR gdy tam wparował wprowadzał reformy społeczne które były dużo lepsze niż to co mieli Afgańcy wcześniej. Ale i to też odrzucili. Wcześniej były inne narody: Brytyjczycy, Persowie, Grecy. Afganistan to zadupie które okazuje się być czarną dziura gdy do niego wejdziesz. Odizolować i zapominać. Oni brzydzą się cywilizacją.