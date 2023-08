W trakcie dyskusji z GPT napisał mi że rasizm to zjawisko powszechne w Polsce. Poprosiłem go przykłady. To mi podał jakiś rasistowski baner na marszu niepodległości sprzed 10 lat. Zapytałem go czy skoro ma jeden przykład z przed 10 lat to czy można to nazwać zjawiskiem powszechnym. Wycofał się i przepraszał. Ogólnie w dyskusji co chwile powtarzał że nie ma poglądów, ale w dłuższej dyskusji wynikało że ma bardzo lewicowe poglądy.