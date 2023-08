Wojna się skończy, za miesiąc czy za rok. Patriotyczne uniesienie minie a wtedy na Ukrainie pojawią się z jednej strony zdemobilizowani żołnierze z PTSD, urwanymi nogami itd a z drugiej ci co przesiedzieli wojnę w Polsce, Kanadzie czy gdzie indziej, skończyli studia, zgromadzili kasę, pozakładali biznesy. Razem się spotkają i wolny rynek zdecyduje kto lepiej zrobił. Do tego zastępy kobiet, co jak zawsze polecą na ordery i patriotyzm a nie na kasę Pokaż całość