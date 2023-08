Pokaż całość

No to już wiecie, czemu Macierewicz (wcale nie ruski agent, wcale!) powywalał albo zmusił do odejścia z wojska masę kompetentnych i doświadczonych ludzi, a na ich miejsce nawsadzał miernoty.Jeśli słusznie się zastanawiacie, czemu karakan nie użył wojskowego argumentu wcześniej - to uprzejmie informuję, że wg Gowina karakan chciał wyprowadzić wojsko na ulicę przeciwko protestującym kobietom (to wtedy gdy obstawił się ponad pół tysiącem policjantów, a sam, obsrany, podobno uciekał z