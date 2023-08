Tu nie trzeb zadnej zmowy. Po prostu bardzo duzo glupich ludzi, ktorych w zyciu nie bylo by na to stac mieli jeszcze niedawno mozliwosc wziecia bardzo duzego kredytu. Ot poprostu glupi klient to mozna go dymac, nie trzeba zadnych zmow cenowych :) Mam znajomego co siedzi w wyposazeniu od dekad to mi ciagle powtarza, ze teraz to nie jest to samo co na poprzedniej gorce. Teraz klienci sa glupsi, straszne melepety.