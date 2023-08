A oto jak manipuluje, przy tej mapie mówi, że kraje wschodnie (np Węgry, Rumunia), mają niższa umieralność niż by się spodziewać, bo mają niższa wyszepialnosc. Co prawda sam dodaje, że przy przejściu covidu powinna być raczej niższe zgonu, bo najbardziej podatni (starzy) wtedy umarli. No i dokładnie tak było, o czym zaraz.

Pierwsza mapa, dane za zgony 2023.