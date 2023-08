W obecnej chwili to newsy o lekarstwie na raka to już trochę memy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Ale wg. mnie prawdziwe lekarstwo to kwestia czasu. Krótszego, dłuższego - pewnie nie za naszego pokolenia - ale prędzej czy później to wymyślimy.