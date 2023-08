Za to telewizja w formie. Zależnie od stacji: pis się zrzygał, platforma sobie rozmazała gówno na ryju, matka zjadła trójkę dzieci. Ale, to, że na świecie wybuchają kolejne duże wojny, które mogą doprowadzić do globalnej eskalacji, no to już po co to komu wiedzieć.

Wiadomości mają być od przedstawiania wydarzeń ze świata (bez zbędnych opinii redaktorskich dzbanów) a nie programem rozrywkowym nastawionym na oglądalność.