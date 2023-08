Może lepiej znieść wymóg tytułu 'magistra' tak samo jak nie ma wymogu posiadania zawodu dietetyka do pracy w sklepie spożywczym?

Pokaż całość

Szybciej by pasowało stwierdzenie: "znieśmy zawód lekarza żeby leczyć ludzi, nie trzeba przecież mieć studiów żeby być trenerem na siłowni"Widzę że nie bardzo rozumiesz czym jest zawód farmaceuty i pewnie mylisz go z technikiem farmacji, gdzie trzeba mieć tylko średnie wykształcenie.Farmaceuta ma prawo do leczenia ludzi i prowadzenia