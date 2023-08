i cyk szara strefa ma się jeszcze lepiej ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ ) a tak serio, to absurdem jest to że wolnych zawodów typu hydraulik, elektryk, stomatolog, fryzjer etc - praktycznie to nie dotknie, a znowu dostaną zwykłe handlowe dg - np: jak u mnie 60% dochodów to dochody z handlu, teraz już wszystko widzą (deklaracja jpk co miesiąc) a co mówić od nowego roku.