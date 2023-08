MSZ to jednak nie najwyższy szczebel.Za to kanclerz niemiec Schröder jest bardziej znanym przykładem układów (bo inaczej tego się nazwać nie da),gdyż zajął eksponowane stanowisko i szefował m.in. spółce...budującej Nord Streamy.Kanclerzy Austrii w rosyjskich spółkach jest więcej,ale to nie tak medialne przypadki.