Akurat o sędziach, którzy dość mocno krzyczą w Iustitii, dobrego zdania nie mam. Mówię oczywiście o przypadkach, które znam, bo nie chcę generalizować. Często na sali sądowej są butni, słabo przygotowani do sprawy i traktują strony i ich pełnomocników jak zło konieczne, nierzadko ocierając się o zwykłe chamstwo. Nie popieram tego co robi Ziobro, bo to według mnie bandytyzm, ale zwyczajnie nie czuję solidarności z sędziami.