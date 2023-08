Co trzeci, a w wyborach się okaże, że pewnie więcej, mieszkaniec Meklenburgii popiera AfD. Podobnie w całej byłej NRD. Zatem Bałtyk to wcale nie jest takie jezioro NATO bo obok Petersburga, Królewca prorosyjskie jest jeszcze MV.

A do tego próbują oni jeszcze zablokować terminal kontenerowy w Świnoujsciu.

I na koniec zapewnie zupełnym przypadkiem ruski tankowiec zameldował awarię silnika u wybrzeży Rugii.