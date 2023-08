no niestety decydujac sie na dziecko, trzeba rowniez posiadac troche klepek pod kopułą...nie wyobrazam sobie sytuacji byc nawalonym przy swoim dziecku...

zatrważające jest to jak 1.5 roczny chlopiec, ktory jeszcze ma slaba motoryke wylazl z domu, a rodzice nawet tego nie zauwazyli mimo promilow we krwi...ameby umyslowe!

szkoda malego, ze trafil na patologie umyslowa...ehh