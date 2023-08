Jesli chcemy rownosci i traktowania kobiet jak mezczyzn to w prawie czy rozmowie o aborcji itp powinnismy po prostu odejsc od plci.

RODZIC dziecka moze miec prawo do aborcji albo nie, zrezygnowac z odpowiedzialnosci albo nie itp wtedy jesli kobiety chca takie mozliwosci to obustronnie. Jak uprawiaja seks to niech ponosza takie same konsekwencje jak np koniecznosc utrzymywania dziecka przez dekady a nie ze te maja dotyczyc tylko mezczyzn.



Kobieta brala w Pokaż całość