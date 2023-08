To jeszcze nic. Pewien toruński biznesmen w koloratce grzmiał w swoich mediach, że awaria oczyszczalni ścieków w Warszawie, która doprowadziła do wylewu fali gówna do Wisły to kara boska za "tęczową Matkę Boską z Płocka". Płock miał zostać ukarany. Cóż. Albo ten ksiądz postawił Boga (którego sprzedaje wiernym) w roli głupiego myśliwego strzelającego armatą do wróbli albo zapomniał, że Toruń też był na linii strzału. I równie dobrze ten sam Bóg być Pokaż całość