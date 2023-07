Wszystko prawda. Ale jak jestes przecietnym emerytem który ledwie wiaze koniec z koncem, to nie zastanawiasz sie co bedzie za pare lat, bo tu i teraz burczy ci brzuchu i chcesz zapchac kiche badz kupic lek po ktrórym poczujesz sie lepiej. To ze ludzie dają sie kupic za kilkaset złotych, nie napawa mnie złościa ale smutkiem jak biednym i zdesperowanym jestesmy społeczenstwem.