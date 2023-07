Jak ktoś zajmuje się dilerką w Singopurze to zna ryzyko. Zresztą z tego co pamiętam to i tak oni głównie skazują obcokrajowców, ktoś mnie wyręczył i wstawił wywiad z tym ich zmarłym "dyktatorem" co tłumaczył, że po pierwsze przy przekraczaniu granicy jest to bardzo jasno komunikowane czym może grozić przewóz narkotyków, a ponadto za niego odpowiadają głównie obcokrajowcy, typu Nigeryjczycy.

i to też nie są kary za małe ilości, ale dosłownie na Pokaż całość