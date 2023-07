Ale Oracle zawsze tak robiło, zero zaskoczenia. Przecież ich baza zawsze była licencjonowana na procesory, potem mieli chwilowe zawieszenie i nie wiedzieli co robić jak się pojawiły procesory wielordzeniowe. MySQL przejęte i co z nim zrobili? MySQL jest martwe, tylko forki zostały, a uważali MySQL za konkurencję to wykupili i wycięli.