#!$%@? jakie to jest smutne ty się wysilasz, chodzisz na te rozmowy żeby zarabiać ta średnią krajową.

No poprostu chcesz pracować, dawać z siebie 100% i jakoś "godnie" zarabiać

I taki #!$%@?



Ale jakas ciotka, kuzyn, wujek kogoś z PIS za nieprzychodzenie do roboty do której niema kompetencji zarabia miesięcznie tyle co ja w rok