znowu beda przez pare dni zatrzymywac transporty i pokazówki robic a potem bedzie jechało wsztstko bez kontroli jak do tej pory. to samo było ze zbożem z ukrainy, pokazówa w tvpis jak to plombują tiry i konwojuje je policja ( xDDDDD) a po 2 dniach jechali tak jak wczesniej bez niczego...