Na pięciu potencjalnych "kandydatów", czterech to ten sam sędzia. Temu kandydatowi przydzielono numery od 1 do 4, drugi kandydat dostał 5. Następnie z losowej liczby 558947286 pobrano resztę z dzielenia przez 3 (możliwy wyniki to 0,1,2) i dodano 1. Co daje możliwe wyniki 1,2,3. Czyli nie było żadnej możliwości aby został "wylosowany" nr 5, czyli drugi kandydat.