Ludzie zaakceptowali wyższe ceny to po co obniżać, rżną nas państwo na energii, paliwach, rżnie nas lidl itp. Ludzie lubią widocznie na ostro. Po pandemii stałem się dużo dużo bardziej cyniczny. Ludziom wmówiono, że gdyby nie pis to umarli by z głodu i pis daje to mogą przeżyć, tylko że to PIS jest przyczyną tego, że takie podwyżki pozwalają im przeżyć.