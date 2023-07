Dumna i samodzielna mama, w sensie samotna? Nie chciałbym wyciągać daleko idących wniosków, bo życie każdemu może się różnie potoczyć, ale coś to jednak może o niej mówić.

Do tego podanie zaimków. No ok, taka moda, niech sobie podają. Tylko czemu w bio po polsku ma podane zaimki po angielsku? Jak powinno się do niej poprawnie zwracać?