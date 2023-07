rura ktora plyna scieki powinna zawsze byc powyzej a ujecie wody dla danego zakladu zawsze ponizej rury ze sciekami amerykancy juz dawno na to wpadli,wpuszczasz gowno do wody to to samo gowno pobierzesz z rzeki

do tego drakonskie kary finansowe i problem by znikl

ps wody polskie przebily lesnych dziadkow z pzw maja mundury samochody motorowki kupe szmalu lesnym nawet sie o tym nie snilo