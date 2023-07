Nie ma żadnego usprawiedliwienia bestialstwa rzezi wołyńskiej. ŻADNEGO.

To bestialstwo było jeszcze podsycane przez przywódców tej rzezi, ponieważ chodziło o wywołanie strachu i poczucia, że to jest oddolny bunt ukraińskich chłopów przeciw "polskim panom".



Dziś wiemy, a pokazują to dokumenty historyczne, rozkazy UPA itp., że było to zaplanowane i robione z premedytacją, a nie żaden bunt czy chęć zemsty na "polskich panach".



A dziś politycy Ukrainy odmawiają nawet godnego pochówku tym zabitym Pokaż całość