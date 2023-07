Tor-232, izotop łatwo dostępny, jako źródło paliwa dla reaktorów jądrowych ma prawie same zalety i niewiele wad (jedną z nich, z punktu widzenia polityków, jest to, że reaktory torowe nie produkują materiału do budowy bomb atomowych). A jednak od dziesiątków lat ludzkość trzyma się uranu. Dlaczego?