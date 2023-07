A skąd Sasin a kumplami starożytny miecz wykopali?

Przecież takie cóś to u nas rzadkość i musi wiedzieć o tym konserwator, Policja i różne takie!

Wprawdzie jest opcja kupienia za granicą, ale to też nie jest proste. To co- z którego muzeum zginął?

(znaczy- ja wiem, że miecz w geście dobrej woli został przekazany w godne ręce, a ciekaw jestem szczegółów).