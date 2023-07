Mimo wszystko szkoda ich - już prawie udało im się wydostać :-/ Gdyby nie to, że laska była wykończona po wcześniejszej walce i nie miała siły się podciągnąć nawet ten metr do góry na skałę, to w kilka sekund by stamtąd uciekli. Koleś raczej miał wciąż siły, ale trzymał laskę, a jedną ręką nie dałby rady jej wciągnąć.