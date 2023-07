Jeśli związek to tylko z obcokrajowcem, cuckolding jest super, zdrada to przygoda, sexworking, sponsoring itd.

Ja to tylko tutaj zostawię. Na końcu bonus.



https://wykop.pl/link/7151687/p0lki-wola-hindusow-od-zasciankowych-polakow - p0lka zachwycona mężem z Indii. Kiedyś ten gadzinowy portal promował związki p0lek z mężczyznami z Europy Zachodniej wyśmiewając wygląd, zarobki, brak higieny, sprawność seksualną polskich mężczyzn. Teraz nawet hindusi są lepszą alternatywą dla p0lek

https://wykop.pl/link/7151603/onet-w-formie-kolejny-paszkwil-o-szkalujacy-polskich-mezczyzn - Paszkwil ukazujący polskich mężczyzn jako brudnych śmierdzieli którzy nie mają porównania do zachodnich panów. Pośrednio tłumaczący jak to kobiety są zmuszone do oddawania się innym nacjom i polowania na mężów za granicą

https://wykop.pl/link/7151671/der-onet-zacheca-do-zdradzania-polskich-mezczyzn-na-urlopie - Promuje i zachęca p0lki do rozwiązłości. Zdradzanie Polskich mężczyzn na urlopie z egzotycznym mężczyzną jest w pytę. Przez to staniesz się lepszą żoną...

https://wykop.pl/link/6801279/moja-partnerka-miewa-kochankow-godze-sie-na-taki-uklad-onet-w-formie - Kolejny przyklad laicyzacji zdrady przez onet. Żono ruchaj sie z kim chcesz a ty mezu czekaj i wybaczaj.

https://wykop.pl/link/6918833/zona-kochanka-doniosla-na-mnie-mojemu-mezowi-rozwalila-moje-malzenstwo - Na onecie kolejny mega rakowy pseudo artykuł, twierdzący że zdrada to nic złego a osoba które została zdradzona to czyste zło bo jak mogła chciec rozwodu xD

https://wykop.pl/link/6997027/onet-sugeruje-polkom-jesli-zwiazek-to-tylko-z-obcokrajowcem - Kolejny tendencyjny, fałszywy obraz polskiego społeczeństwa w artykule redakcji Onet. Dla nich mężczyźni spoza dużych miast (czyli większość Polaków) to już chyba nie są ludźmi. Następne przekłamanie to rzekoma nadwyżka singielek w miastach, która jest zauważalna jedynie w Warszawie (zawrotne 5%).

https://wykop.pl/link/7013157/zachwyt-lewicowych-mediow-nad-23-latka-z-usa-nie-uprawiala-seksu-przez-pol-roku - Całkowite odklejenie lewicowych mediów. Podczas gdy 27% młodych mężczyzn w USA żyje w celibacie przez całe swoje dorosłe życie, media takie jak TVN, Onet, Gazeta Wyborcza zachwycają się młodą Amerykanką, której 6-miesięczny dobrowolny celibat "pozwolił jej na emancypację i szczęśliwe życie".

https://wykop.pl/link/7025685/onet-szkaluje-polskich-mezczyzn-i-promuje-rozwiazlosc-seksualna-kobiet - Onetowski portal randkowy "Sympatia", który - przynajmniej w założeniach - miał umożliwiać poznawanie się polskim singlom i singielkom, szczuje na polskich mężczyzn i jednocześnie promuje kobietom sypianie z przypadkowymi mężczyznami po hotelach.

https://wykop.pl/link/7075371/onet-juz-serio-przegina-jak-kobieta-sie-puszcza-na-wakacjach-to-tylko-przygoda - Grażyna mówi, że chętnie jeszcze kiedyś powtórzyłaby taką przygodę. Dla niej miała ona wymiar wyłącznie fizyczny. Świetne, umięśnione ciało, dotyk młodej skóry, ja za tym cały czas tęsknię, jak chyba wiele kobiet wzdycha smętnie. Wakacyjny romans był kompletnie nieoczekiwany.

https://wykop.pl/link/7101311/onet-znow-normalizuje-i-pochwala-zdradzajace-kobiety - Zakochałam się w koledze z pracy. Mąż powiedział krótko: miałaś prawo

https://wykop.pl/link/7116661/zdradzalam-meza-chcial-rozwodu-z-mojej-winy-najgorsze-mialo-nadejsc-styl-z - Kolejny artykuł onetu wywracający moralność kobiet do góry nogami. Facet odkrył że p0lka go wielokrotnie zdradziła i Onet przdedstawia ją jako biedną niewinną, bo wiadomo że jak kobieta zdradza to wszystko jest cacy i to wina faceta.

https://wykop.pl/link/7109281/kolejna-promocja-prostytucji-na-lamach-onetu - Szokujący artykuł dotyczący prostytucji pojawił się na łamach polskojęzycznego portalu Onet. W tekście nie znalazło się ani jedno słowo wskazujące, że prostytucja jest uwłaczającym godności kobiety procederem, który może zagrażać jej zdrowiu oraz życiu.

https://kobieta.onet.pl/zwiazek/gdyby-bylo-wiecej-swiadomych-mezczyzn-nie-byloby-tylu-samotnych-kobiet/6kjqft6 - następny paszkwil traktujący o tym, że "nie ma prawdziwych mężczyzn" i dlatego kobiety się kurwią oraz że to wina mężczyzn.

https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/30-letnie-polki-wola-zyc-samotnie-zwiazek-nie-jest-wartoscia/f33qh9g - artykuł był wyświetlony na stronie głównej Onetu

https://kobieta.onet.pl/zwiazek/zdrady-trojkaty-i-prawie-rozwod-walcza-z-nuda-bo-nie-chca-sie-rozstac/0wdmb1g - paszkwil sugerujący że cuckolding jest w pyte, że zdrady są dobre bo "ratują związek który jest nudny", promuje trójkącik

https://kobieta.onet.pl/zwiazek/dziewczyna-z-tindera-dzisiejszy-singiel-to-piotrus-pan-szuka-idealu/m2h008z - kolejne szkalowanie facetów, zarzucanie im że rzekomo mają "zawyżone oczekiwania" pff...

https://www.onet.pl/informacje/newsweek/mezczyzni-jada-do-azji-kobiety-do-tunezji-na-taki-seks-czekam-caly-rok/cnp3tbr,452ad802 - Krystyna (41 lat): – Co roku jeżdżę z dwiema przyjaciółkami na tydzień wakacji, obowiązkowo w opcji all inclusive. Pijemy białe wino już od południa, a do kolacji kolorowe drinki. Zabieramy sukienki z dekoltami, jakich nigdy nie nosiłybyśmy w Polsce. Jesteśmy rozwódkami, więc nie widzę powodów, aby nie eksperymentować, nie flirtować i nie wchodzić w romanse. Każdy wieczór spędzamy w klubie, zazwyczaj wracamy z kimś do pokojów – mówi.

https://kobieta.onet.pl/zwiazek/dzieki-otwartemu-zwiazkowi-odnalazlem-prawdziwe-szczescie-z-moja-zona/g5dq6gs - Kolejny wysryw promujący cuckolding i zdradę

https://kobieta.onet.pl/zwiazek/jak-wyglada-polowanie-na-meza-30-latki-opowiadaja-o-swoich-lowach/prcdf64 - Rozstanie z narzeczonym przewartościowało jej stosunek do mężczyzn. Do samej siebie też. – Zaczęłam chodzić na randki, flirtować. Zrozumiałam, że nie muszę dostać bukietu róż, by pójść z facetem do łóżka – wspomina ostatnie romanse. – Chciałam odetchnąć po długoletnim związku.

https://kobieta.onet.pl/zwiazek/ma-30-lat-i-dosc-mezczyzn-w-swoim-wieku-dlaczego-mlode-kobiety-wola-50-latkow/gny1g3g - kolejne szkalowanie młodych mężczyzn

https://kobieta.onet.pl/zwiazek/zaproponowalem-zonie-trojkat-z-mezczyzna-od-pol-roku-sie-nie-klocimy-list-do-redakcji/66003dx - kolejna promocja cuckoldingu, redaktorki Onetu chyba naprawdę marzą o trójkąciku z dwoma facetami

https://kobieta.onet.pl/zwiazek/po-kilkunastu-latach-zwiazku-zrozumialam-ze-nie-kocham-mojego-meza/rjev9nw - biedna kobieta, nienawidzi swojego faceta pomimo że jest chodzącym cudem, nawet koleżanki jej nie rozumieną ojej jaka biedna :(

https://kobieta.onet.pl/jak-poderwac-milionera-sa-specjalne-kursy/0jzx12 - "W Polsce jest niewielu milionerów. W Rosji aż 33 miliarderów. Nic dziwnego, że ten trend przyszedł do nas ze Wschodu. O tym, jak poderwać milionera można się dowiedzieć na specjalnym kursie." (SIC!)

https://kobieta.onet.pl/zdrowie/seks/szafa-pelna-mezczyzn/lbv56tj - kolejna promocja poligamii i cuckoldingu

https://kobieta.onet.pl/zwiazek/mlode-polki-nie-moga-znalezc-partnera-na-swoim-poziomie/ef32721 - szkalowanie Polaków i "jeśli związek to tylko z obcokrajowcem"

https://kobieta.onet.pl/jak-byc-szczesliwa-kobieta-zostan-bezdzietna-singielka/3kqrycv - artykuł przekonuje że kobieta singielka (ewentualnie bez STAŁĘGO związku) jest szczęśliwsza od kobiet w stałym związku, czyli "jak być szczęśliwą kobietą"



https://kobieta.onet.pl/milosc-przez-internet-oszusci-na-portalach-randkowych-listy-do-onetu/ssz09yv - kolejne szkalowanie facetów, wmawianie że są oszustami, że zostawiają kobietę samą, że są toksyczni itede itepe

https://kobieta.onet.pl/dariusz-wstyd-mi-za-tych-pseudo-facetow/4k95veh - następny paszkwil szkalujący mężczyzn, już mi się nawet nie chce tych opisów dodawać

https://kobieta.onet.pl/zwiazek/moj-partner-to-fleja-mam-dosc-jestem-wsciekla-na-jego-rodzicow-list/l95xp7h - kolejne szkalowanie, nic dodać nic ująć

https://kobieta.onet.pl/zwiazek/najpierw-bylam-zdradzana-zona-pozniej-zostalam-kochanka-list/2j0c1w2 - zdrada przez faceta źle, zdrada przez kobietę dobrze "I z perspektyw czasu, niczego nie żałuję, chociaż wiem, że postąpiłam niewłaściwie"

Jest tego wiele wiele więcej, nie tylko na onecie, głównie na portalach typu newsweek, tvn style, ofeminin, ale największą robotę to chyba jednak robi nie kto inny jak Der Onet.

Onet powinien dostać jakiś pozew zbiorowy od meżczyzn czy coś. Oprócz tego powinna go dokładnie zlustrować Rada Etyki Mediów.

Zacytuję też ciekawy wpis jednego Mirka: