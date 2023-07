Przecież o to chodziło. O rozbicie jedności społeczeństw i wprowadzenie sztucznego kryzysu by mieć mandat na wprowadzanie środków kontroli społeczeństw. Covid mimo że był chorobą, był epidemią, to nie jest tak że nikt nie zmarł, to PRZY OKAZJI był testem, który nie do końca się udał ale mimo to i tak wyszedł bardzo obiecująco.