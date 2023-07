Chyba najlepszym podsumowaniem akcji niech będzie:



"Powołano spółkę - polskie domy drewniane" - a wiadomo jak spółka to kręcimy zarząd, rada nadzorcza, przelewy, zlecenia i tak do następnego problemu...



W piątek afery żadnej jeszcze nie było, ale kogo to obchodzi