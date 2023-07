Przy tych algorytmach jest nie do udowodnienia, że wykonałeś kopię. Po prostu tekst z terenu legislacyjnego Unii dostanie flagę ("from EU"=yes) oraz ("with consent"=no) i żadne odpytanie nie wystawi tego tekstu do badania zewnętrznego. Chyba, że jakiś organ UE nakaże zabezpieczenie nośników, na których te teksty się znajdują. Ale jak dobrze pamiętam, do czegoś takiego dochodzi w przypadku postępowania karnego, a nie cywilnego.