Już odpowiadam.

Płaci mniej, bo im się to po prostu NALEŻY.

Nie chodzisz do kościoła i nie dajesz na tacę? Ni ma problemu, a jeździsz samochodem? Tak?! To przynajmniej zasponsorujesz każdym kolejnym tankowaniem paliwo dla kleru.

Dzięki temu pieniądze z tacy zostaną przeznaczone na inne cele, niż na paliwo niezbędne do dojazdu księdza na mszę.