uśpić wszystkich 4. 3 w ciszy i spokoju. z egzekucji ostatniego zrobić stream. kto chce oglądać niech zapłaci. połowa na pokrycie kosztów imprezy. druga połowa na odszkodowanie na leczenie dziecka. jak ktoś raz doprowadził do takiej sytuacji to znaczy że żadna kara go nie przekona do poprawy. jak idioci zrozumieją jak to się może skończyć to może zaczną myśleć