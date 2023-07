Dokładnie 2 godziny temu szukałem połączenia Warszawa Wrocław - to jest jeden wielki dramat, w 2020 roku jechałem ponad 3 godziny jakoś, teraz to jakaś masakra.

Chcieliśmy jechać PKP w piątek/sobotę ale nie ma takiej opcji nawet, 5/6 godzin jeszcze z przesiadką to już kogoś pogięło.

A znaleźć w ogóle połączenie przez ich stronę to dramat :(



Tylko AUTO tak jak piszesz... Przykre ale prawdziwe