Zakop za wyborczą i paywall



Śmieszy mnie to pokazywania ile to niby leśnicy zarabiają podając średnią ale nie wspominając że leśniczy z wypłaty musi utrzymać samochód którym pracuje i go tankować.



A najgorsze że polityczni nominanci w lasach są znienawidzeni przez leśników a i tak cały hejt spadnie na nich