To samo w Poznaniu, nawet wczoraj widziałem niebieską astrę z podejrzanymi typami co sobie obejżdża parking i obserwuje co się dzieje. Najgorsza jest ta bezsilność, że jakieś sk..yny z góry zgodziły się na wjazd tych dzikusów z gruzji i w zasadzie nic nie możesz zrobić tylko patrzeć i czytać jak codziennie pojawiają się nowe gruzińskie mordy jako poszukiwani. Tak samo chyba muszą się czuć w zachodniej afryce, sorry europie