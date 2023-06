Jeśli ktoś miał do czynienia ze zwykłym samochodowym akumulatorem 12v, to wie że z prądem nie ma żartów, słabe połączanie, lekkie przebicie, zaśniedziałe czy słabo skręcone połączenie, moc pociągnięta przez zbyt cienki kabel, cokolwiek złe zrobione i może dojść do po żaru w instalacji. Teraz trzeba pomnoży to niebezpieczeństwo kila razy przy aucie elektrycznym, zasilanym dużo większych akumulatorów.